A 3 mesi dall'intervento al ginocchio Nicolò Zaniolo non vede l'ora di tornare in campo. Come riporta l'emittente satellitare, questa mattina anche il classe '99 ha lavorato a Trigoria. Per lui circa tre ore di lavoro insieme al fisioterapista, come concordato dal professor Fink. Zaniolo sta lavorando 5 ore al giorno, 3 al mattino e 2 il pomeriggio per tentare di tornare il prima possibile a disposizione di Paulo Fonseca.

(Sky Sport)