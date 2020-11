VIDEO - La seduta di rifinitura tra mobilità e rondos. Siparietto di Jesus coi compagni

Questa mattina la Roma ha svolto la seduta di rifinitura a Trigoria in vista della gara di domani contro il Cluj. Occhi puntati su Juan Jesus che vista la grande emergenza difensiva (out Smalling, Mancini e Ibanez oltre al 'positivo' Kumbulla) che si è mostrato rilassato e sorridente nelle immagini della seduta mattutina. In particolare, durante la divisione dei gruppi per gli abituali possessi palla, mancava un calciatore e alcuni compagni reclamavano l'arrivo di Jesus che invece è stato anticipato da un altro compagno, scatenando l'ironia dei giallorossi che lo aspettavano.

Dall'attivazione ad esercizi di mobilità fino ai consueti rondos, questo il menù della seduta mattutina.