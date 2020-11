Trigoria: seduta mattutina tra palestra e campo. A parte Mirante, Spinazzola e Perez

Con la sosta delle Nazionali all'ultima curva, comincia a stagliarsi all'orizzonte il ritorno del campionato che vedrà la Roma ospitare il Parma domenica alle 15 allo Stadio Olimpico. I giallorossi oggi si sono allenati a Trigoria partendo da un lavoro di attivazione e potenziamento muscolare in palestra. Quindi si è passati in campo: riscaldamento ed esercizi di velocità prima di utilizzare il pallone per esercitazioni di possesso e focus tattici.

Carles Perez, Mirante e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi lavori individuali per recuperare dai recenti infortuni.