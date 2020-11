Trigoria: parte del lavoro in gruppo per Mancini, Smalling e Ibanez

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria questa mattina dopo la trasferta vittoriosa in Romania. La squadra ha dormito al centro sportivo "Fulvio Bernardini" e in mattinata è scesa in campo: seduta di scarico in palestra per chi ieri ha avuto un minutaggio consistente mentre il resto si è diviso sul terreno di gioco tra riscaldamento e lavoro tattico.

Parte di lavoro individuale e parte con il resto della squadra per i tre difensori assenti ieri, Ibanez, Mancini e Smalling. Gli ultimi due hanno effettuato riscaldamento personalizzato per poi unirsi al gruppo, mentre il brasiliano ha svolto anche la fase di attivazione insieme alla squadra. La decisione finale per il loro impiego a Napoli sarà presa da Fonseca consultandosi con lo staff medico.