Trigoria, i giallorossi iniziano a preparare la sfida con il Cluj. Palestra e lavoro sul campo per chi ha giocato domenica

La Roma torna in campo a Trigoria e inizia a preparare la partita in programma giovedì sera alle 18:55 contro il Cluj, valida per la terza giornata del girone di Europa League. La squadra che è scesa in campo domenica sera contro la Fiorentina ha svolto prima parte del lavoro in palestra, per poi passare sul campo insieme al resto del gruppo. Da segnalare che Carles Perez ha lavorato a parte durante la mattinata e potrebbe essere in dubbio per la sfida di giovedì.