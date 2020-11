Trigoria: domani la ripresa in vista del Parma

Paulo Fonseca, oggi, ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. La ripresa in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Parma, infatti, è fissata per domani. Il tecnico portoghese attende buone notizie dall’infermeria, soprattutto sul fronte Edin Dzeko, che domani si sottoporrà al primo tampone, decisivo per capire o meno se può essere a disposizione contro i ducali.