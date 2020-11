FOTO - Squadra a Trigoria per i primi passi verso il Cluj

La Roma vince e convince contro il Parma, ma non c'è tempo di sedersi sugli allori: i giallorossi tornano a Trigoria per preparare la sfida europea in trasferta contro il Cluj, che andrà in scena giovedì sera alle 21 - mercoledì la rifinitura, poi la partenza per la Romania e la conferenza stampa di Paulo Fonseca -. Di seguito gli scatti relativi alla sessione di allenamento odierna.