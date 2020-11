Buone notizie per Paulo Fonseca. Il tecnico infatti ritrova Federico Fazio, risultato negativo al tampone per il Covid-19. Il centrale argentino non ci sarà domani sera contro il Cluj ma sarà arruolabile per la trasferta di domenica a Napoli. Un ritorno importantissimo considerati i problemi fisici di Smalling, Ibanez, Mancini e la positività di Kumbulla.

(Sky Sport)