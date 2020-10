Trigoria, squadra in campo senza i nazionali. Primo allenamento per Borja Mayoral (FOTO)

La Roma agli ordini di mister Fonseca è tornata in campo questa mattina per lavorare dopo la prima vittoria stagionale arrivata contro l'Udinese alla Dacia Arena. Il tecnico portoghese ha lavorato con tutti i giocatori non partiti per le rispettive nazionali, e ha concentrato il gruppo su un lavoro prevalentemente atletico. Da segnalare il primo allenamento in gruppo per il nuovo acquisto Borja Mayoral.