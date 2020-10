Trigoria, squadra in campo alle 11. Domani alle 10:30 la partenza per Milano

La Roma si prepara a scendere in campo alle ore 11 per l'ultimo allenamento di rifinitura prima della gara di domani sera contro il Milan, valida per la quinta giornata della Serie A 2020/2021. I giallorossi, agli ordini del tecnico Fonseca, hanno ritrovato anche Mancini risultato negativo ai nuovi test effettuati dopo esser risultato positivo al Covid-19. La squadra raggiungerà Milano direttamente nella giornata di domani, partendo alle ore 10:30. Nella giornata di oggi inoltre alle 14:00 si terrà al conferenza stampa pre gara di mister Fonseca.