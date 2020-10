Trigoria: squadra divisa in due gruppi. Scarico per chi ha giocato ieri

All'indomani del pareggio con il CSKA Sofia nella seconda giornata del girone di Europa League i giallorossi tornano ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di domenica alle 18 contro la Fiorentina. Gli uomini di Fonseca hanno cominciato la sessione d'allenamento in palestra per poi dividersi in due gruppi: lavoro di scarico per chi è stato impiegato nel match europeo, mentre gli altri si sono spostati in campo per concludere la sessione.