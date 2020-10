All'indomani della vittoria contro il Benevento, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: giovedì è attesa dalla trasferta contro lo Young Boys, che segna l'esordio in Europa League. Buone notizie per Fonseca: Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi in gruppo. Chi ha giocato ieri, invece, ha sostenuto oggi un lavoro di scarico in palestra.

La Roma resterà in isolamento fiduciario fino alla partenza per Berna, prevista per mercoledì mattina.