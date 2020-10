Finisce la fase di chiusura in 'bolla' per i calciatori della Roma, che potranno fare rientro nelle loro case. Il club, dopo i risultati dei tamponi effettuati nelle ultime ore - positivo solo Gianluca Mancini - ha infatti concordato con la Asl l'isolamento presso il proprio domicilio di ogni singolo calciatore, cambiando programma rispetto al piano iniziale di rimanere in isolamento a Trigoria fino alla prossima partita contro il Milan - con la parentesi della trasferta svizzera di ieri -.