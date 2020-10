Roma: negativi tutti i tamponi effettuati stamattina

Sospiro di sollievo in casa Roma: tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori giallorossi. Nuovi controlli in mattinata per la squadra dopo la positività di Riccardo Calafiori. Confermata quindi la lista dei 22 giocatori convocati da Fonseca per la sfida contro il Benevento di questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 20.45