Sono in programma oggi i tamponi per rosa e staff della Roma prima di riprendere gli allenamenti in vista della gara col Benevento, in programma domenica sera all'Olimpico. I controlli verranno svolti in mattinata, in fascia oraria libera sfruttando le modalità del drive-in.

In serata, o al limite domani mattina, arriveranno i responsi sui tamponi effettuati da quello che ormai viene definito "gruppo squadra" della Roma.