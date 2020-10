FOTO - Trigoria: seduta di rifinitura alla vigilia di Roma-Fiorentina

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani alle 18 contro la Fiorentina. Smalling si è allenato regolarmente, ma come annunciato oggi da Fonseca, si deciderà solo domani se fargli giocare la seconda partita in 3 giorni dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo a inizio stagione. Solo lavoro differenziato invece per Carles Perez