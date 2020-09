La Roma prosegue la preparazione sui campi del Fulvio Bernardini in vista dell'inizio della stagione. I giallorossi oggi saranno impegnati con una doppia seduta: i giocatori scenderanno in campo alle 9.30 e alle 17. Fonseca deve fare a meno dei calciatori partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Il primo impegno per i giallorossi è in programma sabato 5 settembre sempre a Trigoria in amichevole contro la Sambenedettese.

LR24