Buone notizie in casa Roma: Antonio Mirante ha superato il Covid-19 ed è tornato oggi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il portiere era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane. A riferirlo è l'emittente televisiva.

La Roma, senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, è scesa in campo nel pomeriggio per la seduta d'allenamento e domani è attesa dalla prima amichevole contro la Sambenedettese in vista dell'avvio della nuova stagione.

(Sky Sport)