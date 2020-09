Trigoria: lunedì alle 10 la ripresa degli allenamenti

Giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca alla sua rosa: all'indomani dell'ultima amichevole precampionato i giallorossi potranno rifiatare in vista della sfida in programma tra una settimana esatta, quella contro l'Hellas Verona valida per la prima giornata di Serie A. Il ritorno sui campi di Trigoria dei giallorossi è fissato per lunedì mattina alle 10.