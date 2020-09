Trigoria: Kluivert torna a lavorare in gruppo (FOTO)

Seduta mattutina per la Roma che sabato debutterà in campionato sfidando il Verona al Bentegodi. La notizia positiva per Fonseca, in attesa di sviluppi dal calciomercato, è il ritorno in gruppo di Justin Kluivert. Imminente anche il rientro di Bruno Peres che ha annunciato la negatività al tampone.

