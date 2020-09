Trigoria: domani allenamento alle 17

Dopo la doppia seduta di oggi, nella giornata di domani la Roma sarà impegnata soltanto nel pomeriggio. I ragazzi di Fonseca, infatti, scenderanno in campo alle ore 17. In attesa dell'esordio in campionato tra 12 giorni, i giallorossi preparano l'amichevole di mercoledì contro il Frosinone.