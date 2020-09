Trigoria: domani allenamento alle 10, conferenza di Fonseca alle 13.30. Alle 17.30 la partenza per Verona

Domani è giornata di vigilia della nuova stagione per la Roma di Paulo Fonseca, che debutterà sul campo dell'Hellas Verona sabato alle 20.45 per la prima giornata di Serie A. La squadra scenderà in campo a Trigoria nella mattinata di domani alle 10 per la seduta di rifinitura che precederà la conferenza stampa del mister (13.30) e la partenza per Verona fissata per le 17.30