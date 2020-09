FOTO - Trigoria, Roma al lavoro in vista dell'amichevole con il Cagliari: Pellegrini e Dzeko guidano il gruppo

La Roma agli ordini di mister Fonseca si è ritrovata a Trigoria per sostenere l'ultimo allenamento prima dell'amichevole in programma domani alle ore 18 a Cagliari, contro la squadra di Di Francesco. I giallorossi, che in mattinata sono stati raggiunti nuovamente dal nuovo presidente giallorosso accompagnato dal figlio, hanno svolto l'ultima seduta di allenamento in vista della gara di domani, guidati in campo da Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, i due leader della rosa. Gli scatti della seduta odierna: