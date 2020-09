FOTO - Trigoria, primo allenamento di Kumbulla con i compagni

La Roma continua a lavorare a Trigoria agli ordini di mister Fonseca in vista della prima gara della Serie A 2020/2021, che vedrà i giallorossi scendere in campo contro l'Hellas Verona sabato alle 20:45. Nella giornata di oggi a lavorare sul campo del centro sportivo però c'era anche il nuovo acquisto giallorosso Marash Kumbulla, che ha svolto il lavoro insieme ai suoi nuovi compagni e che non è da escludere possa giocarsi una maglia da titolare in vista della sfida contro al sua ex squadra.