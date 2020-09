FOTO - Quarto giorno di preparazione a Trigoria per la Roma

Prosegue la preparazione degli uomini di Paulo Fonseca alla stagione 2020/2021. La Roma si è riunita anche in data odierna sui campi del 'Fulvio Bernardini' per la consueta sessione d'allenamento, in vista anche della prima amichevole di stagione: come annunciato dal club i giallorossi affronteranno proprio a Trigoria la Sambenedettese, sabato prossimo alle 17.30. Di seguito gli scatti relativi alla sessione d'allenamento odierna.