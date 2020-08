Trigoria: tutti negativi i tamponi effettuati su squadra e staff tecnico. Alle 19 il primo allenamento della stagione

Dopo che nei giorni precedenti dai test per il Covid-19 erano risultati positivi tre giocatori della Roma, Kluivert, Bruno Peres e Carles Perez, i giallorossi hanno scelto di sospendere momentaneamente gli allenamenti inizialmente previsti per la giornata di oggi e richiamare i giocatori per far effettuare un secondo giro di tamponi. Come riportato dall'emittente satellitare, il risultato dei test dovrebbe arrivare intorno alle 17:00, così da poter dare modo alla società di organizzare le prossime giornate per la ripresa degli allenamenti.

(Sky Sport)

Arrivano i risultati dei test cui giocatori e staff della Roma si sono sottoposti per fugare ogni dubbio su ulteriori positività a Coronavirus, dopo quelle registrate nei giorni scorsi - Carles Perez, Justin Kluivert e Bruno Peres -. Tutti negativi i tamponi effettuati in giornata e, come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, la squadra effettuerà alcuni test in palestra prima di scendere sui campi del 'Fulvio Bernardini' per il primo allenamento della stagione agli ordini di Paulo Fonseca, alle 19.