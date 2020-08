LIVE - Trigoria, i giocatori della Roma si radunano per sottoporsi ai tamponi

DA TRIGORIA EMANUELE ZOTTI - La Roma si prepara a riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. I giocatori giallorossi nella giornata di oggi si presenteranno a Trigoria per sottoporsi al test del tampone e domani potranno tornare in campo agli ordini del tecnico Fonseca. I giocatori che arriveranno al centro sportivo saranno 35 in totale e saranno divisi in piccoli gruppi, per evitare assembramenti inutili e poi torneranno a casa.

LIVE

9:40 - Anche Lorenzo Pellegrini arriva a Trigoria per sottoporsi al test.

8:30 - I primi giocatori ad arrivare al centro sportivo sono stati Pedro, Olsen Spinazzola, Mkhitaryan, Ibanez e Riccardi. I giocatori dopo aver effettuato il test lasceranno Trigoria.