Trigoria: domani i tamponi, venerdì e sabato allenamento alle 18. Sessione mattutina fissata per domenica

Fissato per domani il raduno a Trigoria per i giocatori della Roma - diramata dal club la lista ufficiale dei convocati -, che però nel 'primo giorno di scuola' effettueranno solamente i tamponi per verificare eventuali positività a Coronavirus. I calciatori arriveranno scaglionati lungo l’intero arco della giornata per evitare concentrazioni troppo elevate di persone all'interno del centro sportivo.

Al momento non è previsto che la squadra dorma a Trigoria, salvo eventuali nuove indicazioni da parte di mister Paulo Fonseca durante la fase di preparazione.

Venerdì e sabato la squadra si allena alle ore 18.00, domenica alle 9.30.