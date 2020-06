Trigoria: leggero affaticamento per Pellegrini, Mancini verso il rientro in gruppo. Da monitorare Pau Lopez

Continua la preparazione della Roma al ritorno in campo, fissato per il 24 giugno alle 21.45 contro la Sampdoria. Nel frattempo mister Paulo Fonseca si trova a dover fare i conti con gli acciacchi di alcuni dei suoi. Leggero affaticamento per Lorenzo Pellegrini, che il tecnico portoghese sta gestendo. Previsto tra qualche giorno, poi, il rientro in gruppo di Gianluca Mancini, mentre la situazione di Pau Lopez continua ad essere monitorata dallo staff medico: lo spagnolo sta recuperando dall'infortunio al polso, ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.