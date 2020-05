FOTO - Prima seduta collettiva a Trigoria: lavoro atletico e tattico per i giallorossi

La Roma torna a correre a Trigoria, e per la prima dopo quasi 2 mesi e mezzo lo fa in una seduta di allenamento collettiva. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina per svolgere un lavoro atletico, seguito da un torello. Per concludere un lavoro tattico. Hanno continuato a lavorare a parte Perotti, Pau Lopez e Zaniolo che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.