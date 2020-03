Zaniolo: niente europeo. Decisione presa dalla Roma in accordo con lo staff medico della nazionale

Era nell'aria che Nicolò Zaniolo fosse determinato a non forzare il proprio recupero in vista degli europei della prossima estate, così da evitare eventuali ricadute. Arrivano ulteriori conferme in tal senso: Jacopo Aliprandi de 'Il Corriere dello Sport', ha spiegato sul proprio profilo Twitter come la Roma e lo staff medico della nazionale italiana, di comune accordo, abbiano optato per una soluzione a rischio zero al fine di evitare ricadute da parte del classe '99.

Programmata per la prossima settimana, comunque, una nuova visita di controllo a Villa Stuart. A questo punto il ragazzo lavorerà per essere pronto in occasione del ritiro precampionato del prossimo luglio.