FOTO - La Roma torna ad allenarsi a Trigoria dopo due giorni di riposo

Per lo slittamento della partita tra Sampdoria e Roma si attende ormai soltanto l'ufficialità. Ad ogni modo, i giallorossi sono tornati ad allenarsi sui campi del 'Fulvio Bernardini' agli ordini di Paulo Fonseca. Allenamento in campo per Amadou Diawara, mentre ha svolto sessione individuale Lorenzo Pellegrini. Di seguito le immagini relative all'allenamento effettuato in data odierna.