Trigoria: squadra in campo per l'allenamento

La Roma torna in campo per l'allenamento mattutino in vista della sfida con l'Atalanta in programma sabato alle 20.45. Alle 11 la squadra di Paulo Fonseca si è ritrovata sul terreno di gioco del "Fulvio Bernardini" per la seduta mattutina: oltre agli infortunati di lungo corso, Diawara, Zaniolo e Zappacosta, ieri il tecnico portoghese non ha potuto contare nuovamente su Pastore, fermato da un nuovo dolore all'anca.