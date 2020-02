La Roma torna in campo all'indomani del pareggio in Belgio che ha permesso alla squadra di Paulo Fonseca di approdare agli ottavi di Europa League. La ripresa degli allenamenti è fissata per le 12 a Trigoria, con una seduta che vedrà naturalmente divisi i giocatori nel lavoro, tra chi ha preso parte alle fatiche di ieri col Gent e chi è rimasto fuori.

Zubiria e Gombar sono a Nyon per seguire i sorteggi di Europa League.