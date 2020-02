Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Un'altra sconfitta per la Roma. Il 2-3 contro il Bologna è un altro duro colpo da digerire per i tifosi che dovranno aspettare ancora per la prima vittoria casalinga del 2020. Per tentare di invertire la rotta, la squadra tornerà ad allenarsi già nella giornata di domani. Nessun giorno di riposo dunque, al contrario di quanto avvenuto dopo il ko di Reggio Emilia. Appuntamento alle 11 di domani a Trigoria, dunque, per preparare da subito la sfida con l'Atalanta di sabato prossimo.