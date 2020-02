FOTO - Trigoria: la ripresa degli allenamenti in vista dell'Atalanta

Inizia una nuova settimana e gli uomini di Paulo Fonseca tornano ad allenarsi sui campi di Trigoria in vista della partita di sabato sera in casa dell'Atalanta. Proseguono il percorso riabilitativo Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara e Davide Zappacosta. Per il gruppo, invece, da segnalare un lungo focus tattico, oltre alle esercitazioni su scatti, cambi di direzione e rapidità. Di seguito le immagini della sessione d'allenamento andata in scena nella mattina di oggi.