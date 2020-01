Settimana decisiva per la Roma, che domani sera affronterà a Torino la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, poi testa al derby in programma domenica alle 18. La squadra, agli ordini di Fonseca, scenderà in campo alle 11 per l'ultimo allenamento in vista della sfida con i bianconeri, a seguire la partenza per Torino.

