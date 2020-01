Buone notizie per Paulo Fonseca e per il centrocampo della Roma. Come riporta l'emittente satellitare infatti dalla prossima settimana Bryan Cristante - out dallo scorso ottobre a causa del distacco del tendine dell'adduttore destro subito nel match con la Sampdoria - dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo.

(Sky Sport)