Trigoria, domani allenamento alle 11

Domenica la Roma affronterà allo Stadio Olimpico il Torino di Walter Mazzarri per la diciottesima gara di Serie A di questa stagione. I giallorossi si alleneranno al centro sportivo Fulvio Bernardini domani mattina in vista di quella che sarà la prima gara del 2020. I giocatori scenderanno in campo per la seduta alle 11.