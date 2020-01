Trigoria: domani alle 10 la conferenza stampa di Fonseca

La Roma affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico in occasione dell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A, gara fissata per le 20.45 di domenica. Paulo Fonseca interverrà nella consueta conferenza stampa della vigilia alle 10.00 di domani, per rispondere alle domande dei cronisti presenti a Trigoria.