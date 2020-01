Curva Sud: domani alle 11 i tifosi a Trigoria per incitare la squadra prima del derby

La Curva Sud carica la Roma in vista del derby. Domani alle 11 i ragazzi del settore più caldo del tifo giallorosso si raduneranno a Piazzale Dino Viola per incitare i giocatori in prima del derby in programma domenica alle 18 all'Olimpico. Come sempre dunque Fonseca e la squadra potranno contare sulla una carica speciale del popolo romanista.