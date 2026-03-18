Roma-Bologna, appello della Curva Sud: "Dobbiamo stordirli e disorientarli"

Clima già incandescente in vista di Roma-Bologna del 19 marzo. Attraverso un messaggio diffuso sui social, la Curva Sud ha chiamato a raccolta tutto il popolo giallorosso per quella che viene definita una vera e propria “battaglia”. Un invito chiaro e diretto: servono voce, bandiere, passione e fede per tutti i novanta minuti e oltre. L’obiettivo è trascinare la squadra e creare un’atmosfera capace di fare la differenza, spingendo i giallorossi in una sfida fondamentale.
“È un’adunata, nessuno può tirarsi indietro”, il cuore del messaggio, che sottolinea l’importanza del sostegno collettivo. La Curva chiede unità totale e partecipazione continua, con cori e colori pronti a “stordire” l’avversario. L’Olimpico si prepara dunque a diventare ancora una volta un fattore, con la tifoseria pronta a rispondere presente: avanti romanisti.
Il messaggio della Curva Sud:
19 MARZO 2026
ROMA-BOLOGNA
CI SIAMO!
SIAMO ALLE PORTE DI UN'ALTRA BATTAGLIA IN CUI SERVE OGNI SINGOLO ROMANISTA.
SERVE LA VOCE PER 90 MINUTI E OLTRE…
SERVE SVENTOLARE LE BANDIERINE PER 90 MINUTI E OLTRE…
SERVONO LA PASSIONE E LA FEDE PER 90 MINUTI E OLTRE…
È UNADUNATA!
NESSUNO PUÒ TIRARSI INDIETRO, NESSUNO PUÒ FARE MENO DI CHI HA ACCANTO
DOBBIAMO STORDIRLI CON I NOSTRI CORI
DOBBIAMO DISORIENTARLI CON IL CONTINUO SVENTOLARE DEI NOSTRI COLORI!
AVANTI ROMANISTI!