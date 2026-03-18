Roma-Bologna, appello della Curva Sud: "Dobbiamo stordirli e disorientarli"

Clima già incandescente in vista di Roma-Bologna del 19 marzo. Attraverso un messaggio diffuso sui social, la Curva Sud ha chiamato a raccolta tutto il popolo giallorosso per quella che viene definita una vera e propria “battaglia”. Un invito chiaro e diretto: servono voce, bandiere, passione e fede per tutti i novanta minuti e oltre. L’obiettivo è trascinare la squadra e creare un’atmosfera capace di fare la differenza, spingendo i giallorossi in una sfida fondamentale.

“È un’adunata, nessuno può tirarsi indietro”, il cuore del messaggio, che sottolinea l’importanza del sostegno collettivo. La Curva chiede unità totale e partecipazione continua, con cori e colori pronti a “stordire” l’avversario. L’Olimpico si prepara dunque a diventare ancora una volta un fattore, con la tifoseria pronta a rispondere presente: avanti romanisti.

Il messaggio della Curva Sud:

19 MARZO 2026

ROMA-BOLOGNA

CI SIAMO!

SIAMO ALLE PORTE DI UN'ALTRA BATTAGLIA IN CUI SERVE OGNI SINGOLO ROMANISTA.

SERVE LA VOCE PER 90 MINUTI E OLTRE…

SERVE SVENTOLARE LE BANDIERINE PER 90 MINUTI E OLTRE…

SERVONO LA PASSIONE E LA FEDE PER 90 MINUTI E OLTRE…

È UNADUNATA!

NESSUNO PUÒ TIRARSI INDIETRO, NESSUNO PUÒ FARE MENO DI CHI HA ACCANTO

DOBBIAMO STORDIRLI CON I NOSTRI CORI

DOBBIAMO DISORIENTARLI CON IL CONTINUO SVENTOLARE DEI NOSTRI COLORI!

AVANTI ROMANISTI!