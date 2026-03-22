Roma-Lecce, striscione della Curva Sud: "Meritatevi il rispetto"

Un messaggio forte, diretto, senza giri di parole. Nella sfida tra Roma e Lecce, la Curva Sud ha voluto far sentire tutta la propria voce, esponendo uno striscione eloquente rivolto alla squadra dopo le recenti prestazioni deludenti: “Sostenervi è la nostra condotta e il nostro giuramento… ora però dovete meritarvi il rispetto: dimostrate che uomini siete”. Parole che raccontano tutta la passione del tifo giallorosso, ma anche l’esigenza di una reazione immediata da parte della squadra.

Tra bandiere, cori e fumogeni, l’Olimpico si è acceso come sempre, ma il messaggio è chiaro: il sostegno non mancherà, a patto però che in campo si rivedano grinta, carattere e senso di appartenenza, alla ricerca del quarto posto che può valere la Champions. Una richiesta netta, quella dei tifosi, che chiedono alla Roma di rialzarsi e dimostrare il proprio valore.