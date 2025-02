FOTO - La curva del Monza contro l'agente Beppe Riso: "Rifilaci un altro bidone e intasca un altro milione"

Nella partita di oggi tra Monza e Verona è apparso uno striscione sugli spalti dei tifosi biancorossi contro l'agente Beppe Riso, responsabile - secondo la tifoseria - di molte trattative che non stanno contribuendo all'andamento sportivo della squadra, bloccata all'ultimo posto della classifica di Serie A. Questo l'attacco dei tifosi all'agente: "Riso rifilaci un altro bidone e intasca un altro milione". Riso, che da sempre ha un rapporto stretto con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sta trattando il passaggio in biancorosso di Camarda, suo assistito e promessa del Milan. L'agente inoltre detiene la procura di Cristante, Mancini e Baldanzi e sta ricevendo di recente critiche anche da parte dei tifosi giallorossi, soprattutto in seguito all'esperienza giallorossa del tecnico Ivan Juric.