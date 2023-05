Incontro piacevole per i ragazzi del Roma Club Dusseldorf. I tifosi hanno sfruttato la presenza dei giallorossi in Germania per la gara contro il Bayer Leverkusen e sono riusciti ad incontrare la squadra in un albergo vicino all'omonima città. Nello scatto sono presenti Solbakken, Llorente, Camara e Darboe.