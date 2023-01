Coppa Italia: da mezzanotte tifosi in fila per la prelazione. Già 8mila biglietti venduti

L'amore per la Roma non dorme mai. E la dimostrazione è arrivata questa notte, quando al triplice fischio di Napoli-Cremonese si è scoperto che la Roma giocherà i quarti di finale in casa contro la formazione di Ballardini. da mezzanotte in poi circa 3mila abbonati erano in fila per far valere la loro prelazione e alle 10 sono già 8mila i tifosi che si sono assicurati un posto per la gara del 1 febbraio.