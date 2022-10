Betis-Roma: punto di ritrovo a Jardines de las Delicias per i tifosi in trasferta

Giornata di trasferta per diversi tifosi della Roma che seguiranno la squadra giallorossa nella trasferta di Siviglia, allo stadio Benito Villamarin. Questa la nota pubblicata dal club di Trigoria riguardo il punto di ritrovo per i tifosi presenti in Spagna:

Il Real Betis istituirà a Siviglia un meeting point per i romanisti. Il punto di ritrovo per i nostri tifosi si troverà a Jardines de las Delicias, in Avenida de la Palmera. Tutte le informazioni utili per i romanisti sono state inviate nella mail contenente il biglietto del match. I biglietti inviati sono strettamente personali e non è più consentito modificare il titolare. Per accedere allo stadio, il Real Betis consiglia la stampa del pdf e sarà obbligatorio portare con sé il documento inserito nel form. In caso di necessità, i tifosi che giovedì 13 si recheranno allo Stadio Benito Villamarin potranno rivolgersi a una postazione di supporto ticketing, allestita nelle vicinanze del Gate 19 (entrata settore ospiti).

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE