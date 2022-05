Abbonamenti 2022/23: già 12mila in meno di 24 ore

Da ieri è possibile acquistare abbonamenti per la stagione 2022/23 e la passione dei tifosi giallorossi è stata ulteriormente confermata: in quasi 16 ore, compresa la notte, sono state staccate 12mila tessere. Il 40% è nella formula "plus" che offre una serie di possibilità, come quella di cederlo ad un'altra persona, rispetto alla "classic".