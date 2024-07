Amichevoli: la Roma sfiderà l'Everton l'11 agosto

Novità importante in chiave amichevoli per la Roma: i giallorossi infatti, come anticipato dal sito sportivo, sfideranno l'11 agosto alle 12:00 l'Everton, club storico della Premier League che a breve potrebbe essere acquisito proprio dalla famiglia Friedkin (proprietaria già dal 2020 del club giallorosso). I ragazzi di Daniele De Rossi, dopo tre settimane di lavoro a Trigoria, voleranno in Inghilterra i primi di agosto per la seconda parte di preparazione estiva. La sfida contro i Toffees sarà quindi un buon campo di prova in vista dell'esordio in campionato che arriverà una settimana più tardi in casa del Cagliari.

(beinsports.com)

