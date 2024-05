Roma-Milan a Perth: attesi 60mila tifosi all'Optus Stadium, battuto il concerto di Taylor Swift

Enorme entusiasmo per l'amichevole tra Roma e Milan, in programma domani alle ore 13.10 italiane a Perth. La sfida andrà in scena all'Optus Stadium e sono attesi circa 60mila tifosi. Un numero davvero impressionante, che ha strapazzato le presenze registrate durante il concerto della nota cantante Taylor Swift: all'evento del 2018 furono infatti presenti 'solamente' 48mila spettatori.